|
|
|
Огромная часть жилого дома обрушилась в Тбилиси
08.04.2026 14:48
Огромная часть жилого дома обрушилась в Тбилиси.
Происшествие произошло сегодня утром на улице Васо Абашидзе рядом с Театром оперы и балета на Руставели.
По сообщению администрации района Мтацминда, это произошло из-за неправильного исполнения ремонтных работ собственником помещения, что повлекло за собой повреждение несущей стены. Работы, по заявлению властей, велись без разрешения.
Проживающих в доме 12 семей вывезли в целях безопасности, они пока находятся в гостинице. После экспертизы станет известна судьба как собственника, так и дома в целом.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна