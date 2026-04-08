Огромная часть жилого дома обрушилась в Тбилиси


08.04.2026   14:48


Огромная часть жилого дома обрушилась в Тбилиси.

Происшествие произошло сегодня утром на улице Васо Абашидзе рядом с Театром оперы и балета на Руставели.

По сообщению администрации района Мтацминда, это произошло из-за неправильного исполнения ремонтных работ собственником помещения, что повлекло за собой повреждение несущей стены. Работы, по заявлению властей, велись без разрешения.

Проживающих в доме 12 семей вывезли в целях безопасности, они пока находятся в гостинице. После экспертизы станет известна судьба как собственника, так и дома в целом.


В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
