Огромная часть жилого дома обрушилась в Тбилиси

08.04.2026 14:48





Происшествие произошло сегодня утром на улице Васо Абашидзе рядом с Театром оперы и балета на Руставели.



По сообщению администрации района Мтацминда, это произошло из-за неправильного исполнения ремонтных работ собственником помещения, что повлекло за собой повреждение несущей стены. Работы, по заявлению властей, велись без разрешения.



Проживающих в доме 12 семей вывезли в целях безопасности, они пока находятся в гостинице. После экспертизы станет известна судьба как собственника, так и дома в целом.





