Сотрудники НАП обнаружили нарушения на нелегальном рыбокоптильном предприятии

08.04.2026 14:51





Сотрудники Национального агентства продовольствия обнаружили серьезные нарушения на нелегальном рыбокоптильном предприятии в Поти



В ходе внеплановой проверки обнаружены нарушения санитарных норм частным предпринимателем В. Ч. (ул. Звиада Гамсахурдиа, 238, Поти). Были выявлены проблемы с инфраструктурой, оборудованием, загрязненные запасы и несоблюдение правил информирования потребителей. 65 кг рыбы были изъяты для утилизации под контролем Агентства.



Предприниматель также работал без государственной регистрации и необходимого разрешения.



За выявленные нарушения он был оштрафован, а его деятельность приостановлена до устранения всех критических недостатков.





