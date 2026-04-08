Сотрудники НАП обнаружили нарушения на нелегальном рыбокоптильном предприятии
08.04.2026 14:51
Сотрудники Национального агентства продовольствия обнаружили серьезные нарушения на нелегальном рыбокоптильном предприятии в Поти
В ходе внеплановой проверки обнаружены нарушения санитарных норм частным предпринимателем В. Ч. (ул. Звиада Гамсахурдиа, 238, Поти). Были выявлены проблемы с инфраструктурой, оборудованием, загрязненные запасы и несоблюдение правил информирования потребителей. 65 кг рыбы были изъяты для утилизации под контролем Агентства.
Предприниматель также работал без государственной регистрации и необходимого разрешения.
За выявленные нарушения он был оштрафован, а его деятельность приостановлена до устранения всех критических недостатков.
