У мемориала 9 апреля задержан один человек
09.04.2026 13:46
У парламента, куда граждане приходят с ночи, чтобы почтить память погибших 9 апреля 1989 года, полиция задержала одного человека. Как сообщила информационному интернет изданию Interpressnews гражданская активистка Мариам Меканцишвили, некий мужчина пытался вынести с территории мемориала венки, которые принесли представители грузинских властей.
По её словам, мужчина также сделал оскорбительное замечание в адрес Бидзины Иванишвили, что и стало причиной его задержания.
«Принесенные русскими «венки» оскверняли главный фундамент мемориала 9 апреля. Это не было проявлением уважения к погибшим героям, которые отдали жизнь за свободу Грузии в борьбе с Россией.
Русские проезжали по этим людям на танках, рубили их, и этот человек полностью законно пытался убрать привезённые русскими венки. Также он высказался в адрес русского Бидзины Иванишвили – это его свобода выражения, и именно за это его задержали», — заявила Мариам Меканцишвили.
