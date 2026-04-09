Интернет и ТВ пропали у тысяч абонентов MagtiCom — провайдер уже устранил сбой

09.04.2026 21:28





Крупный сбой затронул абонентов крупнейшего грузинского провайдера MagtiCom: сегодня около полудня пользователи по всей стране внезапно потеряли доступ к мобильному и стационарному интернету, а также к цифровому ТВ. При этом мобильная связь продолжала работать без перебоев.



Компания отреагировала оперативно: уже к 15:25 по тбилисскому времени на официальной странице в Facebook появилось сообщение о полном восстановлении сервисов. В заявлении MagtiCom пояснила, что причиной инцидента стали проблемы в глобальной интернет‑сети, из‑за которых часть абонентов временно осталась без доступа к онлайн‑услугам.



Провайдер принёс извинения пользователям за возникшие неудобства и поблагодарил за терпение, подчеркнув, что техническая команда сработала максимально быстро для устранения неполадок.





