Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Интернет и ТВ пропали у тысяч абонентов MagtiCom — провайдер уже устранил сбой


09.04.2026   21:28


Крупный сбой затронул абонентов крупнейшего грузинского провайдера MagtiCom: сегодня около полудня пользователи по всей стране внезапно потеряли доступ к мобильному и стационарному интернету, а также к цифровому ТВ. При этом мобильная связь продолжала работать без перебоев.

Компания отреагировала оперативно: уже к 15:25 по тбилисскому времени на официальной странице в Facebook появилось сообщение о полном восстановлении сервисов. В заявлении MagtiCom пояснила, что причиной инцидента стали проблемы в глобальной интернет‑сети, из‑за которых часть абонентов временно осталась без доступа к онлайн‑услугам.

Провайдер принёс извинения пользователям за возникшие неудобства и поблагодарил за терпение, подчеркнув, что техническая команда сработала максимально быстро для устранения неполадок.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна