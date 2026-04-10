Тбилисское метро 12 преля будет работать будет работать до 04:00

10.04.2026 15:16





В связи со светлым праздником Воскресения 12 апреля тбилисский метрополитен будет работать до 04:00. С 23:00 11 апреля до 04:00 12 апреля проезд будет бесплатным.



По информации столичной мэрии, на 12-13 апреля введены девять временных автобусных маршрутов. Автобусы будут перевозить пассажиров с 08:00 до 20:00 в направлении кладбищ Мухатгверди, Вашлиджвари, Кукия, Новый Кукия, Махата, Сабурталинского, Грмагеле, Вели и Варкетили.



Автобусы будут отъезжать от территорий у станций метро: «Марджанишвили», «Делиси», «Сараджишвили», «Варкетили» , а также от верхнего выхода «Дидубе», от площади Вокзальной (напротив «Тбилиси централа»), от улицы Бесариона Чичинадзе (напротив корпуса № 25) и из массива Варкетили III - от пересечения улиц Шуамта и Абашвили.



Граждане смогут бесплатно пользоваться автобусами по этим маршрутам в течение двух дней.





