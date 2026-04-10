В Польше по делу о смерти 5-месячного младенца задержана гражданка Грузии

10.04.2026 16:40





Младенец, госпитализированный в начале апреля с серьезными травмами, скончался, в связи с делом задержаны три лица, отец ребенка же, гражданин Грузии, находится в розыске, сообщают польские СМИ.



По их информации, 5-месячного ребенка 2 апреля привезла в педиатрический центр в Познани мать, Тамар К. Ребенка доставили в больницу Кароля Йоншера, но спасти его не удалось, и 8 апреля он скончался.



По данным прокуратуры, проведенные обследования подтвердили перелом черепа и хронические повреждения головного мозга. По словам врачей, эти травмы могли быть не результатом единичного падения, а следствием действий третьей стороны в течение как минимум нескольких дней.



Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, повреждения, полученные младенцем, являются серьезными физическими травмами. Вероятно, они были вызваны «сильной тряской ребенка, ударами головой о твердые предметы или падением на пол».



В рамках продолжающегося расследования были задержаны мать ребенка, Тамар К., и сопровождавшие ее лица - Александр С. и Владислав М. Всем троим предъявлены обвинения в причинении тяжкого вреда ребенку и неоказании помощи.



Подозреваемым также является отец ребенка, Назгури К. и его ищет полиция.



Причина смерти 5-месячного мальчика пока остается невыясненной. Окончательное заключение экспертизы станет известно после проведения дополнительных тестов и анализа полных медицинских записей. Расследование продолжается. Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, наказывается лишением свободы на срок от пяти лет до бессрочного заключения.



По данным польских СМИ, родители ребенка являются гражданами Грузии, а двое других подозреваемых - гражданами Молдовы.





