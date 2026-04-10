Правила движения самокатов могут ввести в Тбилиси

10.04.2026 19:02





Пост с соответствующими рекомендациями опубликован Федерацией самокатов Грузии.



Предложения. Запретить передвижение на одном самокате двух и более людей, движение на любых полосах, кроме крайней правой, и запретить встречное автомобилям движение.



Непонятно, это официальные правила или нет. Организация уверяет, что сотрудничает с МВД Грузии и пишет, что данные рекомендации согласованы с полицией. Летом прошлого года за езду самокатов и даже велосипедов на автомобильной дороге штрафовали, но в последние месяцы о такой практике уже не сообщалось.





