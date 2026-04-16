|
|
|
В Западной Грузии появится Национальный парк «Эгриси»
16.04.2026 20:18
В парламент внесён законопроект о создании Национального парка «Эгриси».
Согласно проекту, под охрану будет взята территория площадью 37 074 гектара в границах муниципалитетов Цаленджиха, Чхороцку и Мартвили. Эта территория относится к Колхетинской биогеографической зоне, известной своим богатым биоразнообразием: здесь произрастают мезофильные, реликтовые и эндемичные виды растений.
Законопроект планируется ввести в действие с 1 января 2027 года. Для его реализации предстоит создать Администрацию Национального парка «Эгриси», которая будет укомплектована не более чем 22 сотрудниками и обеспечена необходимой инфраструктурой и оборудованием.
Финансирование этих мероприятий должно быть предусмотрено в государственном бюджете.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна