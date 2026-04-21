Из Грузии выдворили 56 иностранных граждан

21.04.2026 11:39





Сотрудники Департамента миграции Министерства внутренних дел в тесной координации с соответствующими подразделениями ведомства в результате мероприятий, проведённых в последние дни, выдворили из Грузии 56 иностранных граждан.



По информации МВД, в результате комплексных мероприятий, проведённых департаментом миграции, из страны были выдворены граждане Турции, Индии, Пакистана, Кении, Филиппин, Ирака, Нигерии, Уганды, Бангладеш, Ганы, Иордании, Кубы, России, Судана, Таджикистана, Китая и других государств — всего 56 человек.



В соответствии с действующим законодательством выдворенным лицам был запрещён въезд в страну.







