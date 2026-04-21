Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Из Грузии выдворили 56 иностранных граждан


21.04.2026   11:39


Сотрудники Департамента миграции Министерства внутренних дел в тесной координации с соответствующими подразделениями ведомства в результате мероприятий, проведённых в последние дни, выдворили из Грузии 56 иностранных граждан.

По информации МВД, в результате комплексных мероприятий, проведённых департаментом миграции, из страны были выдворены граждане Турции, Индии, Пакистана, Кении, Филиппин, Ирака, Нигерии, Уганды, Бангладеш, Ганы, Иордании, Кубы, России, Судана, Таджикистана, Китая и других государств — всего 56 человек.

В соответствии с действующим законодательством выдворенным лицам был запрещён въезд в страну.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна