В Грузии усилят контроль оползневых зон после трагедии в Шови

26.04.2026 16:52





Спустя три года после трагедии в Шови в селе Глола, расположенном в 4 км от зоны стихийного бедствия, установят систему мониторинга оползней.



Известно, что система мониторинга должна быть установлена до 15 ноября текущего года.



Национальное агентство окружающей среды планирует установить системы мониторинга оползней и раннего предупреждения в муниципалитетах Они, Местия, Ахмета и Казбеги:



- село Глола (Они 13 и Они 14 — это административное/географическое обозначение участка (зоны) внутри муниципалитета Они — ред.) — не позднее 15 ноября 2026 года;

- село Жабеши (Местия 32 и Местия 20 — также обозначение участков — ред.) — не позднее 15 ноября 2026 года;

- село Степанцминда (Казбеги 6 и Казбеги 9) — не позднее 15 ноября 2027 года;

- село Дартло (Ахмета 1) — не позднее 15 ноября 2027 года.

Для это в общей сложности предусмотрено 1 400 000 евро (примерно 4,2 млн лари).



«В последние годы растущая динамика развития масштабных стихийных процессов подтверждает необходимость систем раннего оповещения и непрерывного мониторинга в зонах риска», — пишет Национальное агентство окружающей среды Агентству государственных закупок.



Напомним, 3 августа 2023 года примерно в 16 часов в регионе Рача, в Шови (в нескольких километрах от села Глола), произошли оползневые процессы. Спасательная операция началась примерно спустя 3 часа после получения сообщения.



4 августа в поисково-спасательные работы были привлечены вооруженные силы Грузии.



В результате оползневых процессов в Шови погибли 32 человека, тело одного человека так и не было найдено.



Добавим, ледниковые оползни – сползание масс льда и снега по склону в горных районах под воздействием силы тяжести, что может быть вызвано различными факторами — такими, как изменения температуры, таяние льда и снега, сейсмическая активность и прочее.





