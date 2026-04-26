В Грузии усилят контроль оползневых зон после трагедии в Шови
26.04.2026 16:52
Спустя три года после трагедии в Шови в селе Глола, расположенном в 4 км от зоны стихийного бедствия, установят систему мониторинга оползней.
Известно, что система мониторинга должна быть установлена до 15 ноября текущего года.
Национальное агентство окружающей среды планирует установить системы мониторинга оползней и раннего предупреждения в муниципалитетах Они, Местия, Ахмета и Казбеги:
- село Глола (Они 13 и Они 14 — это административное/географическое обозначение участка (зоны) внутри муниципалитета Они — ред.) — не позднее 15 ноября 2026 года;
- село Жабеши (Местия 32 и Местия 20 — также обозначение участков — ред.) — не позднее 15 ноября 2026 года;
- село Степанцминда (Казбеги 6 и Казбеги 9) — не позднее 15 ноября 2027 года;
- село Дартло (Ахмета 1) — не позднее 15 ноября 2027 года.
Для это в общей сложности предусмотрено 1 400 000 евро (примерно 4,2 млн лари).
«В последние годы растущая динамика развития масштабных стихийных процессов подтверждает необходимость систем раннего оповещения и непрерывного мониторинга в зонах риска», — пишет Национальное агентство окружающей среды Агентству государственных закупок.
Напомним, 3 августа 2023 года примерно в 16 часов в регионе Рача, в Шови (в нескольких километрах от села Глола), произошли оползневые процессы. Спасательная операция началась примерно спустя 3 часа после получения сообщения.
4 августа в поисково-спасательные работы были привлечены вооруженные силы Грузии.
В результате оползневых процессов в Шови погибли 32 человека, тело одного человека так и не было найдено.
Добавим, ледниковые оползни – сползание масс льда и снега по склону в горных районах под воздействием силы тяжести, что может быть вызвано различными факторами — такими, как изменения температуры, таяние льда и снега, сейсмическая активность и прочее.
