Кобахидзе: Власти не должны вмешиваться в процесс избрания Патриарха

26.03.2026 09:53





Процесс, связанный с избранием Патриарха, должен быть абсолютно независимым, - об этом в эфире телеканала «Имеди» заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По его словам, процесс избрания нового Патриарха все должны доверить Священному синоду, который и принимает решение.



Кобахидзе отметил, что власть не должна вмешиваться и не вмешивается в этот процесс, чего, по его словам, нельзя сказать об оппонентах.



По словам премьера, он «риторически призывает» всех «максимально воздержаться от вмешательства в дело, которое их вовсе не касается».



«Разумеется, власть не должна вмешиваться в этот процесс [избрания Патриарха]. Это полностью дело Священного синода и решение его членов. Вы видите, что власть так и поступает, чего нельзя сказать о наших оппонентах, политических оппонентах, в том числе об их телеканалах, их представителях - так называемых экспертах, НПО, которые уже начали кампанию, носящую характер антикампании, что, естественно, ещё раз демонстрирует их отношение к Церкви.



Если кто-то и пытается вмешаться в этот процесс, то это наши оппоненты. Они развернули прямую антикампанию, связанную с процессом избрания Патриарха, что, разумеется, является абсолютно нездоровым явлением. Мы должны призвать всех, разумеется, это риторический призыв, максимально воздержаться от вмешательства в дело, которое их вовсе не касается», - заявил Ираклий Кобахидзе.



Он обвинил оппонентов в попытке «принизить» роль Патриарха.



«Тем более что этим они напрямую пытаются принизить исключительную роль и особую мудрость Патриарха. Это их цель. Это была их цель и в предыдущие годы, и остаётся актуальной сегодня, к сожалению. Разумеется, процесс, связанный с избранием Патриарха, должен быть абсолютно независимым, и, конечно, все должны доверить это Священному синоду, который принимает решение по избранию Патриарха», - заявил Ираклий Кобахидзе.





