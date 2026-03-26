Уилсон: грузинский народ заслуживает честных и свободных выборов

26.03.2026 12:46





Конгрессмен Джо Уилсон, автор MEGOBARI Act, выступил в Палате представителей по поводу того, как, по его словам, «антиамериканская партия «Грузинская мечта» поддерживает террористический режим в Иране».



«Совсем недавно, 2 марта, партия «Грузинская мечта» выразила соболезнования в связи с кончиной иранского верховного массового убийцы Хаменеи. Народ Грузии заслуживает того, чтобы жить без влияния Китая, Ирана и России», — пишет он в сети Х.



По его словам, граждане, выступающие за свободу, опечалены поддержкой иранского террористического режима «Грузинской мечтой».



«В отчете Института Хадсона описывается поддержка Тегерана «Грузинской мечтой» и критика президента Трампа. Марионеточный премьер-министр «Грузинской мечты» дважды посетил Иран в 2024 году и встретился с лидерами Хамаса и «Хезболлы» «, — отметил американский политик.



Уилсон подчеркнул, что «грузинский народ заслуживает честных и свободных выборов».



«Грузинский народ не заслуживает выборов, сфальсифицированных военным преступником Путиным, который приводит к власти своих мафиозных сообщников. Законным президентом Грузии является Саломе Зурабишвили», — заявил политик.





