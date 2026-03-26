Кобахидзе называет «единственный критерий» для перехода к новому этапу отношений с США

26.03.2026 14:25





Премьер-министр правительства «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что власти сохраняют оптимизм относительно восстановления стратегического партнёрства с США. В частности, в эфире телекомпании «Имеди» он сказал:



«Единственный конкретный критерий для нас, который станет подтверждением перехода на новый этап наших отношений – это восстановление стратегического партнёрства. Это единственный критерий, который мы можем взять за основу… Это должно быть стратегическое партнёрство с реальными, ощутимыми результатами. Мы полностью сосредоточены на этом и говорим об этом открыто – как публично, так и за закрытыми дверями с нашими американскими партнёрами… Надеемся, что это произойдёт. Мы сделаем для этого всё».



В ноябре 2024 года США приостановили многолетнее стратегическое партнёрство с Грузией.



Решение о приостановке было объявлено Госдепартаментом США 30 ноября, после того как власти «Грузинской мечты» заявили о решении до конца 2028 года не ставить в повестку вопрос о начале переговоров по вступлению в Европейский союз. На фоне этого решения в стране начались протесты, против участников которых была применена сила.



Власти «Грузинской мечты» рассчитывали, что политику администрации Джо Байдена изменит президент Дональд Трамп, однако введённые США санкции отменены не были. В последнее время представители грузинских властей проводили встречи в США.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





