Как (не) исполняются решения Страсбургского суда в Грузии — выводы Совета Европы от 12 марта

26.03.2026 16:52





Главное внимание уделено группе дел «Tsintsabadze group v. Georgia» — это набор решений ЕСПЧ (включает 22 решения и 6 постановлений), связанных с системными проблемами: пытками, смертью людей и неэффективными расследованиями, часто с участием с участием правоохранителей и сотрудников тюрем.



В центре — дело Зураба Цинцабадзе, связанное с его смертью в тюрьме в 2005 году. Официально это было признано самоубийством, однако ЕСПЧ установил неэффективность расследования и наличие серьёзных подозрений в насильственной смерти.



Также в эту группу входят громкие дела, включая дело Сандро Гиргвлиани и дело «Мачаликашвили и другие против Грузии»: в 2023 году суд признал нарушение права на жизнь в процессуальной части, но не установил его в материальном аспекте.



Комитет министров отметил ключевую проблему: во многих случаях расследования либо не проводятся должным образом, либо затягиваются, что создаёт риск безнаказанности.



• Дело Саргиса Акопяна касается превышения силы полицией в 2006 году и последующего неэффективного расследования. В 2016 году ЕСПЧ установил нарушение запрета на пытки и бесчеловечное обращение. Несмотря на обязательство Грузии провести повторное расследование, оно до сих пор не завершено.



• Отдельно упомянуто дело Темирлана Мачаликашвили, погибшего после спецоперации в 2017 году в Панкисском ущелье. Его семья настаивает, что он был застрелен во сне, тогда как официальная версия это отрицает, и утверждает, что он якобы пытался применить гранату.



Поскольку дело входит в «группу Цинцабадзе», Совет Европы требует его полноценного повторного расследования, включая оценку действий планировщиков операции и непосредственного исполнителя выстрела.



Также Комитет выразил обеспокоенность из-за упразднения независимой следственной службы и требует объяснений, как теперь будет обеспечиваться объективность расследований.



Отдельно отмечается проблема: жертвам сложно получить статус потерпевших и доступ к материалам дела, это тоже необходимо исправить.



В докладе власти Грузии призывают усилить контроль за действиями полиции и обеспечить эффективное расследование обвинений в жестоком обращении во время протестов 2024–2025 годов.



Для предотвращения подобных нарушений Комитет требует:

• введения индивидуальных идентификационных знаков для правоохранителей;

• использования нательных камер и записи взаимодействия с гражданами;

• сохранения этих записей.



Кроме того, власти должны улучшить законодательство в части квалификации преступлений, связанных с жестоким обращением, и наладить эффективное сотрудничество с гражданским обществом для борьбы с безнаказанностью.



Комитет также запросил ежегодную консолидированную статистику и анализ для оценки эффективности принимаемых мер и решил вернуться к рассмотрению этой группы дел в марте 2027 года





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





