Состоялась церемония передачи председательства Грузии в форуме ОБСЕ по сотрудничеству в сфере безопасности

26.03.2026 18:54





С 13 апреля 2026 года Грузия станет страной-председателем форума ОБСЕ по сотрудничеству в сфере безопасности (FSC). Об этом сообщает посольство Грузии в Австрии.



По информации дипмиссии, 25 марта в рамках заключительного заседания под председательством Франции состоялась церемония символической передачи председательства Грузии.



«Грузия будет возглавлять Форум по сотрудничеству в области безопасности до 4 сентября, после чего председательство перейдёт к Соединённому Королевству.



Форум по сотрудничеству в сфере безопасности является одним из основных органов ОБСЕ по принятию решений, главной целью которого является содействие укреплению безопасности в рамках ОБСЕ», — говорится в распространённой информации посольства.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





