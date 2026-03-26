Состоялась церемония передачи председательства Грузии в форуме ОБСЕ по сотрудничеству в сфере безопасности
26.03.2026 18:54
С 13 апреля 2026 года Грузия станет страной-председателем форума ОБСЕ по сотрудничеству в сфере безопасности (FSC). Об этом сообщает посольство Грузии в Австрии.
По информации дипмиссии, 25 марта в рамках заключительного заседания под председательством Франции состоялась церемония символической передачи председательства Грузии.
«Грузия будет возглавлять Форум по сотрудничеству в области безопасности до 4 сентября, после чего председательство перейдёт к Соединённому Королевству.
Форум по сотрудничеству в сфере безопасности является одним из основных органов ОБСЕ по принятию решений, главной целью которого является содействие укреплению безопасности в рамках ОБСЕ», — говорится в распространённой информации посольства.
