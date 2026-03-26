Каладзе выразил недовольство реакцией зарубежных дипломатов на тюремное заключение Элене Хоштария

26.03.2026 22:08





Мэр Тбилиси и генсек "Грузинской мечты" Каха Каладзе выразил недовольство реакцией зарубежных дипломатов на тюремный срок, назначенный оппозиционному политику Элене Хоштария, назвав это вмешательством в дела страны.

Он также рассказал, что оказывается, на его предвыборный штаб напали!

(*видимо Хоштария с фломастером).



Лидера оппозиционной партии «Droa» и мать четверых детей Элене Хоштария приговорили к 1 году и 6 месяцам тюрьмы по делу о надписи маркером на предвыборном баннере Кахи Каладзе.



"Категорически неприемлемо то отношение, которое мы слышим со стороны представителей некоторых стран. Их действия, заявления, конечно, выходят за рамки любой дипломатической деятельности. Это невообразимо и является прямым вмешательством во внутренние политические дела страны. Пусть каждый следит за своей страной и делает то дело, для которого они присланы в нашу страну.



Разные действия в разное время приобретают разное значение. Это было не просто повреждение баннера или фотографии. Это было препятствование избирательной кампании, несмотря на многочисленные призывы. Вы не найдете ни одного факта, чтобы мы, политики, приходили к офису какой-либо политической партии, оскорбляли их, повреждали их плакаты и баннеры. Вы пытаетесь представить попытку революции 4 октября как повреждение забора администрации президента, но на самом деле этот забор был поврежден для вторжения в здание. Например, если взять жилую квартиру, дверь квартиры условно может стоить 300₾, но когда ты целенаправленно ломаешь ее и пытаешься вторгнуться в чужой жилой дом, это определяется как грабеж, на это есть соответствующая статья и следует соответствующая реакция.



Я не рад, что кто-то идет в тюрьму, но мы все взрослые люди, мы не дети, и мы сами принимаем решение, как нам поступать. У госпожи Элене Хоштария была возможность признать то, что она испортила, заплатить залог, но она посчитала нужным поступить так и решила так. Это ее право. Категорически неприемлемы действия, которые были зафиксированы в предвыборном процессе - нападения на мой избирательный штаб, оскорбления людей, повреждение баннеров и т.д.



Мы строим цивилизованное, демократическое государство, где в период выборов каждая политическая партия и каждый политик должны иметь возможность вести избирательную кампанию в свободной среде. Мы ни к кому не врывались и не мешали процессу избирательной кампании. Всем следует быть добрыми и действовать так, как подобает и нужно нашей стране. Госпоже Элене, наверное, стоило немного раньше подумать о четырех детях".





