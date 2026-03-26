Хельсинкская комиссия: «Мечта» использует суды как оружие против несогласных


26.03.2026   23:01


Хельсинкская комиссия прокомментировала приговор лидеру «Дроа!» Элене Хоштария, заявив, что «Грузинская мечта» использует суды как оружие против несогласных. И другие лидеры оппозиции, отмечается в заявлении, в Грузии, сталкиваются с суровыми наказаниями — судебными приговорами от 7 до 15-ти лет лишения свободы.

««Грузинская мечта» использует суды как оружие для того, чтобы заставить замолчать любого, кто бросает вызов ее власти.

Элене Хоштария, лидер оппозиционной партии «Дроа», была приговорена к году и 6 месяцам лишения свободы после того, как суд признал ее виновной в «порче имущества» за надпись «Русская мечта» на предвыборном баннере мэра Тбилиси Кахи Каладзе в сентябре прошлого года.

Хоштария и другие лидеры оппозиции теперь сталкиваются с возможностью еще более сурового наказания — от 7 до 15 лет лишения свободы — за предполагаемые «преступления против государства»», — отмечается в заявлении.


В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
