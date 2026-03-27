Папуашвили: Попытка дискредитировать церковь — это почти религиозная война

27.03.2026 15:09





Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что уже 22 года наблюдается организованная кампания против Грузинской православной церкви, цель которой — дискредитация института, обладающего наибольшим авторитетом в стране.



По словам Папуашвили, попытки дискредитации церкви фактически напоминают «религиозную войну» и направлены на замену духовной опоры, которая веками поддерживала грузинское общество.



«Вчера я опубликовал в соцсетях интервью Патриарха 2004 года, относящееся к периоду, когда к власти только пришло «Единое национальное движение», и Патриарх уже тогда предупреждал нас о том, с чем мы имеем дело. Он говорил о тяжелом периоде, когда велась антицерковная кампания, которая, по его мнению, была организована извне. Таким образом, уже 22 года мы наблюдаем организованную кампанию против Грузинской православной церкви с четкой целью — дискредитацией института, являющегося духовной опорой грузинского общества, чтобы затем заменить его собственной идеологией. Это фактически религиозная война, направленная на подмену этой духовной опоры.



Мы также видим, что брюссельская бюрократия и некоторые европейские лидеры пытаются превратить Евросоюз в своего рода псевдорелигию. Уже прослеживаются признаки псевдорелигиозности, когда говорится о ценностях, но без конкретизации их содержания. Мы видим и их местных последователей в Грузии, у которых есть свои ритуалы, нормы поведения и лозунги. Они ведут себя как фундаменталисты, не допускают никакой критики в отношении Брюсселя и ЕС. Это обычные фундаменталисты, для которых ЕС стал псевдорелигией.



Патриарх еще в 2004 году говорил о методах, которые тогда начали применять и которые мы не сразу замечали. Речь шла о навешивании ярлыков — сначала «антизападного», затем «пророссийского», — с целью дискредитации.



Мы видели, что люди, участвовавшие в дискредитации церкви, финансировались из-за рубежа. Напомню, что последним финансирование из Франции получила организация „Sov Lab“, занимавшаяся дискредитацией церкви. Вы помните ситуацию с Георгием Канделаки вокруг иконы в Самеба. После этого они получили финансирование из Франции. Финансирование из ЕС и других иностранных источников получал так называемый «Центр толерантности», который якобы действовал при офисе омбудсмена, хотя это было введение в заблуждение и он не имел никакого отношения к аппарату Народного защитника Грузии. Эти люди занимались дискредитацией не только церкви, но и Патриарха и конкретных лиц. Таким образом, на протяжении многих лет эта деятельность финансировалась извне», — заявил Папуашвили.



По его словам, несмотря на миллионы, потраченные «против грузинского народа» с целью дискредитации духовной опоры, эти усилия оказались безрезультатными.



«За один день стало ясно, какова позиция грузинского общества. Уверен, что некоторые послы были в шоке, увидев, что все попытки подорвать авторитет церкви провалились. Мы увидели более полутора миллионов человек в собор Святой Троицы (Самеба) и поняли, где находится народ и где находятся протестующие, которые пытаются выдать себя за грузинский народ», — отметил Папуашвили.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





