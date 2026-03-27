В Сенате США обозначили условия для перезагрузки отношений с Грузией

27.03.2026 17:12





Властям Грузии не стоит рассчитывать на потепление отношений с США без изменения нынешнего политического курса. Об этом заявил председатель комитета по иностранным делам Сената США, демократ Джим Риш в интервью изданию Independence Avenue Media.



По его словам, в Вашингтоне вызывают обеспокоенность признаки демократического отката в стране, включая давление на свободу слова и политическую оппозицию, а также внешнеполитический разворот Тбилиси в сторону Китая, Ирана и России.



«Консолидация власти правящей партией »Грузинская мечта» в условиях фактически однопартийного управления вызывает серьезную обеспокоенность. Если правительство продолжит двигаться в этом направлении, США придется соответствующим образом скорректировать свой подход к отношениям. Антиамериканская риторика, давление на свободу слова и оппозицию, а также сближение с Китаем и Ираном – это плохие сигналы для будущего наших отношений. Я надеюсь, что курс будет изменен», – заявил Риш.



Он подчеркнул, что региональные инициативы, продвигаемые президентом США Дональдом Трампом, направлены на сдерживание ключевых геополитических соперников Вашингтона. В частности, речь идет о проекте коридора TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity), который предполагает соединение основной территории Азербайджана с Нахичеванью через юг Армении.



«Соединенные Штаты делают экономические и политические инвестиции в мир и стабильность Южного Кавказа. Это будет способствовать энергетической безопасности, доступу к критически важным ресурсам и позволит сдерживать влияние таких акторов, как Россия и Китай», – отметил сенатор.



Риш также добавил, что в Конгрессе продолжается работа над принятием MEGOBARI Act – законопроекта, рассматриваемого как инструмент точечного давления на грузинские власти, которые, по оценке его авторов, подрывают демократические институты, безопасность и стабильность страны.



Отношения между Грузией и США в последние годы заметно ухудшились и достигли одного из самых низких уровней за всю историю сотрудничества.



В 2024 году администрация Джо Байдена приостановила стратегическое партнерство с Тбилиси на фоне принятия закона об «иноагентах», а также разногласий по вопросам демократии и внешнеполитического курса. Позднее Вашингтон ввел визовые ограничения и санкции против ряда грузинских чиновников и сократил или заморозил финансирование государственных программ. Это произошло после заявления грузинского правительства о приостановке переговоров о вступлении в ЕС как минимум до конца 2028 года, что вызвало новую волну протестов в стране.



С возвращением Дональда Трампа в Белый дом в 2025 году США также приостановили поддержку неправительственных организаций. В правящей партии «Грузинская мечта» расценили это как подтверждение своих заявлений о внешнем вмешательстве, в том числе за счет американского финансирования. При этом власти Грузии все чаще позиционируют себя как идеологических союзников Трампа – в вопросах «традиционных ценностей» и противодействия так называемому Deep State.



Несмотря на это, официального пересмотра политики США в отношении Грузии пока не последовало.



На этом фоне в последнее время в Тбилиси все чаще дают понять, что восстановление стратегического партнерства с Вашингтоном рассматривается как ключевое условие для привлечения американских инвестиций в крупные инфраструктурные проекты в стране.



Источник: Новости - Грузия

