В Батуми продолжают убирать незаконные объекты в бульварной зоне


27.03.2026   19:12


На бульваре Батуми завершён демонтаж ещё одного незаконного объекта общественного питания. Срок аренды объекта истёк, после чего было принято решение о его сносе.

Дальше будет проведён вывоз строительных отходов, территория будет приведена в порядок.


Процесс направлен на улучшение рекреационной зоны и создание более комфортной среды к туристическому сезону.

Администрация бульвара продолжает активную работу по выявлению и демонтажу неэстетичных и незаконных объектов в рамках плана развития территории.


