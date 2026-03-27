В Батуми продолжают убирать незаконные объекты в бульварной зоне
27.03.2026 19:12
На бульваре Батуми завершён демонтаж ещё одного незаконного объекта общественного питания. Срок аренды объекта истёк, после чего было принято решение о его сносе.
Дальше будет проведён вывоз строительных отходов, территория будет приведена в порядок.
Процесс направлен на улучшение рекреационной зоны и создание более комфортной среды к туристическому сезону.
Администрация бульвара продолжает активную работу по выявлению и демонтажу неэстетичных и незаконных объектов в рамках плана развития территории.
