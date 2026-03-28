Депутат от «Грузинской мечты»: Для нас от полностью потеряло интерес, что заявят британцы

28.03.2026 16:06





Для нас полностью утратило значение, что будут заявлять британцы, поскольку мы видим, что они от начала до конца находятся под влиянием неформального олигархического правления, того же «дип стейт»», - заявил депутат от «Грузинской мечты» Леван Мачавариани, оценивая призыв парламента Великобритании ввести новые санкции в отношении представителей «Грузинской мечты».



По его словам, после распространённых BBC обвинений, связанных с использованием «камита», а также после введения санкций против телеканалов «Имеди» и «ПосТВ», позиция британских властей не представляет интереса для правительства «Грузинской мечты».



«Для нас полностью утратило значение, что будут заявлять британцы, поскольку мы видим, что они полностью находятся под влиянием неформального олигархического правления, того же «дип стейт», и, кстати, об этом очень много говорит Лиз Трасс, которая совсем недавно была премьер-министром Великобритании. То, что позволила себе Великобритания: с одной стороны, когда их общественный вещатель обвинил наши власти в столь абсурдной выдумке, в которую, наверное, не поверит даже маленький ребёнок - будто мы отравили население химическим оружием времён Первой мировой войны, при том что отравленных нет. С другой стороны, мы помним недавнюю атаку Великобритании на свободу слова в нашей стране, когда они ввели санкции против «Имеди» и «ПосТВ» с таким же абсурдным аргументом, будто влияние этих телеканалов подрывает суверенитет Украины и якобы развитие событий на линии фронта - это вина «Имеди» и «ПосТВ». Это такая же нелепость, в которую не поверит даже ребёнок, как и история с «камитом», какой-то цирк.



Соответственно, исходя из этих действий, конечно, для нас абсолютно утратило значение, что скажет тот или иной депутат или парламент Великобритании, поскольку они, к сожалению, отошли от тех ценностей, на которых строилась Великобритания и которыми она отличалась, проводя демократическую линию. Также отмечу, что всего два года назад в Великобритании за публикации в Facebook консервативного содержания было задержано более 24 тысяч граждан. Уже одно это говорит о том, в каком тяжёлом состоянии находится демократия в Великобритании», - заявил Мачавариани.





