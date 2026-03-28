Парламент Грузии присоединился к глобальной экологической кампании «Час Земли»


28.03.2026   22:24


Парламент Грузии присоединился к глобальной экологической кампании «Час Земли».

28 марта с 20:30 до 21:30 в здании парламента и на его фасаде на один час было отключено электричество.

«Час Земли» — одна из крупнейших экологических инициатив в мире, в рамках которой миллионы людей и тысячи организаций отказываются от использования электроэнергии на один час. Цель кампании — информировать общественность о проблемах изменения климата, повышать экологическую осведомленность и поощрять экологически ответственное поведение.

Инициатива была основана в 2007 году и ежегодно отмечается во многих странах мира в конце марта. В этом году Грузия присоединилась к кампании в восемнадцатый раз.




﻿
