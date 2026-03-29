Посольство Грузии впервые приняло участие в международной выставке на военной базе США
29.03.2026 19:56
Посольство Грузии в США сообщает, что впервые на Международной культурной выставке был представлен грузинский стенд — мероприятие прошло на Объединенной военной базе в Анакостия.
Посол Тамар Талиашвили пишет, что грузинский уголок был представлен выставкой, посвященной двум заслуженным грузинам в военной сфере США, бывшему секретарю Объединенного комитета начальников штабов США генералу Джону Малхазу Шаликашвили и выдающемуся грузинскому изобретателю и авиаконструктору Александру Картвели.
«На мероприятии также были представлены традиционная грузинская одежда, вино и сладости. Мероприятие было организовано Клубом супруг Военно-воздушных и космических сил, при этом Грузию представляла госпожа Тамар Сачанели, супруга военного атташе Грузии. Среди почетных гостей были представители вооруженных сил США, сотрудники посольств и оборонных учреждений, аккредитованных в Соединенных Штатах, а также другие уважаемые гости«, — написала Талиашвили.
Источник:
