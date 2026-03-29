|
|
|
Посол Британии обсудил соблюдение санкций с министром экономики Грузии
29.03.2026 19:59
Грузия и Великобритания обсуждают вопросы соблюдения санкционного режима, в том числе в сфере морских перевозок, на фоне растущего внимания Лондона к возможному обходу ограничений через страну. Это следует из заявления Минэкономики Грузии по итогам встречи министра Мариам Квривишвили с послом Великобритании Гаретом Уордом в пятницу.
По данным ведомства, грузинская сторона подчеркнула, что все процедуры в портах страны «полностью соответствуют национальным и международным обязательствам», и заверила в строгом соблюдении действующих санкций.
Квривишвили также указала на растущую роль Грузии как транзитного хаба и активном присутствии в стране британских инвесторов.
«Грузия планирует и дальше укреплять свою роль регионального транзитного узла… Страна продолжает интегрироваться в международные транспортные рынки и глобальные цепочки поставок посредством модернизации инфраструктуры», — сказала министр.
Посольство Великобритании не распространяло информации по итогам встречи.
В последние годы Лондон активно вводил санкции против лиц и организаций в Грузии, которые, по мнению британской стороны, связаны с Россией или распространением российской дезинформации.
В конце 2025 года британское посольство призвало Тбилиси активнее препятствовать импорту российской нефти через «теневой флот». Перед этим Лондон расширил санкционный список, включив в него четыре крупные российские нефтегазовые компании, обеспечивающие до 10% экспорта нефти из РФ. Среди них оказалась «Русснефть», которая, по данным Reuters, осуществляла поставки нефти на новый нефтеперерабатывающий завод в порту Кулеви на черноморском побережье Грузии.
В феврале ЕС начал обсуждать включение Кулеви в 20-й пакет санкций из-за его роли в морских перевозках российской нефти, но его исключили из проекта из-за обещания грузинских властей не пускать танкеры «теневого флота».
Источник:
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна