Лидер «Дроа!»: институционально процесс интеграции с НАТО убит «Мечтой»

30.03.2026 14:14





Лидер «Дроа!» Элене Хоштария пишет, что «Грузинская мечта» институционально убила процесс интеграции Грузии с НАТО. Так оппозиционный политик, осужденная на год и 6 месяцев за порчу предвыборного баннера мэра Тбилиси, прокомментировала ежегодный отчет генсека Альянса Марка Рютте.



По словам Хоштария, стране потребовались годы, чтобы получить статус «аспиранта» военно-политического блока и чтобы Грузию по-настоящему стали воспринимать «как потенциального члена, что было зафиксировано уже к 2012 году».



Хоштария уверена, что достаточно было «даже одной инерции, чтобы не оказаться в подорванном состоянии» — этот крах уже отражен в отчете Рютте, указала политик.



«С 90-х годов НАТО поддерживала партнерские отношения, в том числе в оборонной сфере, со всем постсоветским пространством; называлась PFP — Partnership For Pace. У стран Центральной Азии также были и остаются партнерские отношения.



Грузия вернулась на позицию 90-х годов, но я заявляю с полной ответственностью (я работала над этим в течение 8 лет), что при смене правительства и европейской интеграции мы полностью компенсируем потери и вернемся на путь вступления, особенно учитывая новые геополитические проблемы Черного моря и Юга Кавказ.



Альянс <оппозиции> (речь об объединившихся 9-ти партиях — ред.) должен сейчас же начать коммуницировать с НАТО, чтобы укрепить это альтернативное видение. До <победного> конца!



Женская тюрьма Рустави», — пишет Хоштария.



Напомним, генсек НАТО Марк Рютте призвал Тбилиси вернуться на проевропейский и ориентированный на будущее путь, включая демократию и верховенство закона, что в настоящее время, по его словам, вызывает серьезные опасения.



Глава военно-политического блока отметил, что диалог с Грузией следует поддерживать, чтобы иметь возможность обсуждать проблемы, а не просто встать на позицию: «нам не нравится, и мы полностью прекращаем отношения».



Источник: SOVA

