В 2025 году Грузия выплатила почти 750 тысяч евро в качестве компенсаций по решению ЕСПЧ
30.03.2026 16:09
Комитет министров Совета Европы опубликовал отчет за 2025 год, отражающий состояние исполнения решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Отчет показывает, что в некоторых странах наблюдается заметный прогресс, однако системные проблемы все еще сохраняются, в том числе и в Грузии.
В 2025 году Грузия выплатила в качестве компенсаций по решению ЕСПЧ 748 817 евро, что является резким ростом по сравнению с предыдущим годом, когда этот показатель составлял всего 85 512 евро.
Дела Грузии в ЕСПЧ: статистика и динамика
С момента ратификации Европейской конвенции по правам человека в 1999 году и по сегодняшний день, против Грузии в ЕСПЧ в Страсбурге поступило в общей сложности 202 дела.
Из них:
82 дела классифицированы как «ведущие» (leading)
120 дел — «повторные» (repetitive)
Из этих дел 125 уже считаются закрытыми, что означает, что решения по ним признаны исполненными:
53 ведущих дела
72 повторных дела
Новые дела: какие типы нарушений фиксируются
В 2025 году на этап надзора за исполнением перешло 11 новых дел против Грузии. Этот показатель немного снизился по сравнению с предыдущими годами (в 2024 году — 13; в 2023 — 15), однако характер проблем остается неизменным.
Основные направления:
Чрезмерная длительность судебных процессов.
Ограничение свободы собраний.
В одном случае — чрезмерное применение силы полицией против участников акций протестов.
В ожидании исполнения: накопившиеся дела
К концу 2025 года у Грузии всё еще оставались неисполненные решения Европейского суда по 77 делам.
Среди них:
9 ведущих дел — под усиленным надзором (из них 5 дел ожидают исполнения уже более пяти лет).
20 ведущих дел — на стандартной процедуре (из них 9 дел также остаются незавершенными более пяти лет).
В отчете указывается, что власти представили:
7 планов действий (action plans);
15 отчетов о действиях (action reports).
Однако по четырем делам обновленная информация все еще ожидается.
Компенсации и финансовые обязательства
В 2025 году Грузия полностью выплатила компенсации по 9 делам. Тем не менее, проблемой остаются просроченные обязательства:
По 5 делам выплата компенсации или её подтверждение задерживаются.
Срок, установленный Евросудом по этим делам, истек более шести месяцев назад.
Закрытые дела и признаки прогресса
В 2025 году Комитет министров закрыл 7 дел:
2 ведущих
5 повторных
Одним из важных достижений назван прогресс в области права на уважение семейной жизни. В этом направлении судебная практика стала больше опираться на «наилучшие интересы ребенка», что позволило закрыть конкретное дело.
Остальные закрытые дела в основном относятся к категории, где больше не требовалось принятия дополнительных индивидуальных мер.
Системные проблемы: что остается главным вызовом
Комитет министров Совета европы уделил особое внимание пяти важным делам (или группам дел), которые находятся под усиленным надзором. Эти дела отражают системные недостатки правовой системы:
Неэффективное расследование случаев ненадлежащего обращения и нарушений права на жизнь; чрезмерное применение силы полицией.
Необоснованное продление предварительного заключения и недостаточная аргументация судов.
Отсутствие механизма юридического признания гендера.
Слабая защита от насилия на почве гомофобии и религиозной нетерпимости.
Нарушение прав, связанных с демонстрациями, и произвольные административные задержания.
Кроме того, дополнительными проблемами остаются:
Несовершенные механизмы предотвращения домашнего насилия.
Чрезмерная длительность судебных процессов.
Трудности в обеспечении беспристрастного правосудия.
Обязательства России и неисполненные решения
Отчет также затрагивает Россию, особенно в части межгосударственных дел по отношению к Грузии.
По оценке Комитета министров:
Россия не исполнила решение по делу о массовых задержаниях и депортации грузин в 2006-2007 годах.
Не выплачены компенсации за нарушения прав человека в контексте Августовской войны 2008 года.
Комитет подчеркивает, что отсутствие сотрудничества со стороны России и нехватка информации остаются одним из главных системных барьеров. Несмотря на то, что Россия была исключена из Совета Европы в 2022 году, она по-прежнему несет обязательство по исполнению решений суда, вынесенных по фактам нарушений, имевших место до её исключения.
Европейская картина: прогресс и системные риски
В 2025 году Комитет министров закрыл в общей сложности 949 дел, что на 6,2% больше по сравнению с предыдущим годом. Из них 194 были ведущими делами — той категорией, которая зачастую требует системных изменений.
В отчете в качестве позитивных примеров приводятся:
Украина — 97 закрытых дел (включая 11 ведущих).
Румыния — где зафиксировано самое резкое сокращение как общего количества дел, так и ведущих.
Значительный прогресс также отмечен в Австрии, Эстонии, Франции, Германии и Литве.
Тем не менее, общая картина остается проблемной. Основные вызовы включают:
Растущую сложность дел.
Увеличение количества затянувшихся дел.
Более 500 ведущих дел, исполнение которых затягивается более чем на пять лет.
Грузия по-прежнему остается в этой категории, что указывает на то, что, несмотря на определенный прогресс, необходимость системных реформ остается актуальной.
