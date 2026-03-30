В 2025 году Грузия выплатила почти 750 тысяч евро в качестве компенсаций по решению ЕСПЧ

30.03.2026 16:09





Комитет министров Совета Европы опубликовал отчет за 2025 год, отражающий состояние исполнения решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Отчет показывает, что в некоторых странах наблюдается заметный прогресс, однако системные проблемы все еще сохраняются, в том числе и в Грузии.



В 2025 году Грузия выплатила в качестве компенсаций по решению ЕСПЧ 748 817 евро, что является резким ростом по сравнению с предыдущим годом, когда этот показатель составлял всего 85 512 евро.



Дела Грузии в ЕСПЧ: статистика и динамика

С момента ратификации Европейской конвенции по правам человека в 1999 году и по сегодняшний день, против Грузии в ЕСПЧ в Страсбурге поступило в общей сложности 202 дела.



Из них:



82 дела классифицированы как «ведущие» (leading)

120 дел — «повторные» (repetitive)

Из этих дел 125 уже считаются закрытыми, что означает, что решения по ним признаны исполненными:



53 ведущих дела

72 повторных дела



Новые дела: какие типы нарушений фиксируются

В 2025 году на этап надзора за исполнением перешло 11 новых дел против Грузии. Этот показатель немного снизился по сравнению с предыдущими годами (в 2024 году — 13; в 2023 — 15), однако характер проблем остается неизменным.



Основные направления:



Чрезмерная длительность судебных процессов.

Ограничение свободы собраний.

В одном случае — чрезмерное применение силы полицией против участников акций протестов.

В ожидании исполнения: накопившиеся дела

К концу 2025 года у Грузии всё еще оставались неисполненные решения Европейского суда по 77 делам.



Среди них:



9 ведущих дел — под усиленным надзором (из них 5 дел ожидают исполнения уже более пяти лет).

20 ведущих дел — на стандартной процедуре (из них 9 дел также остаются незавершенными более пяти лет).

В отчете указывается, что власти представили:



7 планов действий (action plans);

15 отчетов о действиях (action reports).

Однако по четырем делам обновленная информация все еще ожидается.



Компенсации и финансовые обязательства

В 2025 году Грузия полностью выплатила компенсации по 9 делам. Тем не менее, проблемой остаются просроченные обязательства:



По 5 делам выплата компенсации или её подтверждение задерживаются.

Срок, установленный Евросудом по этим делам, истек более шести месяцев назад.

Закрытые дела и признаки прогресса

В 2025 году Комитет министров закрыл 7 дел:



2 ведущих

5 повторных

Одним из важных достижений назван прогресс в области права на уважение семейной жизни. В этом направлении судебная практика стала больше опираться на «наилучшие интересы ребенка», что позволило закрыть конкретное дело.



Остальные закрытые дела в основном относятся к категории, где больше не требовалось принятия дополнительных индивидуальных мер.



Системные проблемы: что остается главным вызовом

Комитет министров Совета европы уделил особое внимание пяти важным делам (или группам дел), которые находятся под усиленным надзором. Эти дела отражают системные недостатки правовой системы:



Неэффективное расследование случаев ненадлежащего обращения и нарушений права на жизнь; чрезмерное применение силы полицией.

Необоснованное продление предварительного заключения и недостаточная аргументация судов.

Отсутствие механизма юридического признания гендера.

Слабая защита от насилия на почве гомофобии и религиозной нетерпимости.

Нарушение прав, связанных с демонстрациями, и произвольные административные задержания.

Кроме того, дополнительными проблемами остаются:



Несовершенные механизмы предотвращения домашнего насилия.

Чрезмерная длительность судебных процессов.

Трудности в обеспечении беспристрастного правосудия.



Обязательства России и неисполненные решения

Отчет также затрагивает Россию, особенно в части межгосударственных дел по отношению к Грузии.



По оценке Комитета министров:



Россия не исполнила решение по делу о массовых задержаниях и депортации грузин в 2006-2007 годах.

Не выплачены компенсации за нарушения прав человека в контексте Августовской войны 2008 года.

Комитет подчеркивает, что отсутствие сотрудничества со стороны России и нехватка информации остаются одним из главных системных барьеров. Несмотря на то, что Россия была исключена из Совета Европы в 2022 году, она по-прежнему несет обязательство по исполнению решений суда, вынесенных по фактам нарушений, имевших место до её исключения.





Европейская картина: прогресс и системные риски

В 2025 году Комитет министров закрыл в общей сложности 949 дел, что на 6,2% больше по сравнению с предыдущим годом. Из них 194 были ведущими делами — той категорией, которая зачастую требует системных изменений.



В отчете в качестве позитивных примеров приводятся:



Украина — 97 закрытых дел (включая 11 ведущих).

Румыния — где зафиксировано самое резкое сокращение как общего количества дел, так и ведущих.

Значительный прогресс также отмечен в Австрии, Эстонии, Франции, Германии и Литве.

Тем не менее, общая картина остается проблемной. Основные вызовы включают:



Растущую сложность дел.

Увеличение количества затянувшихся дел.

Более 500 ведущих дел, исполнение которых затягивается более чем на пять лет.

Грузия по-прежнему остается в этой категории, что указывает на то, что, несмотря на определенный прогресс, необходимость системных реформ остается актуальной.





