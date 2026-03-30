Кобахидзе встретился с заместителем председателя Кабинета министров Туркменистана


30.03.2026   17:40


Премьер-министр Грузия Ираклий Кобахидзе встретился с заместителем председателя Кабинета министров Туркменистана Нокергулы Атагулыевым.

По информации правительства Грузии, на встрече обсуждались отношения между Грузией и Туркменистаном, а также перспективы дальнейшего сотрудничества.

«Стороны рассмотрели различные направления двустороннего сотрудничества. Было отмечено, что сотрудничество между Грузией и Туркменистаном выведено на качественно новый уровень, а визиты высокого уровня способствуют дальнейшему укреплению этих отношений. Обсуждались торгово-экономические связи между странами. Особое внимание было уделено сотрудничеству в сферах сельского хозяйства и туризма. Также была рассмотрена ситуация в регионе. Подчёркнуты усилия Туркменистана по укреплению мира и стабильности в Центральной Азии. Было особо отмечено, что проведение подобной политики необходимо для устойчивого развития региона», — говорится в информации правительства Грузии.


