Нанука Жоржолиани: Саакашвили потерял сознание в тюрьме, ему была оказана помощь
30.03.2026 19:14
Нанука Жоржолиани, грузинская журналистка и активистка, сообщила в соцсети, что 29 марта третий президент Грузии Михаил Саакашвили потерял сознание в своей камере в тюрьме и ему потребовалась реанимационная помощь.
«Вчера (29 марта — ред.) Миша потерял сознание в своей камере, при падении получил травмы головы и конечностей, ему потребовалась реанимационная помощь.
Из Тбилиси были немедленно вызваны врачи пенитенциарного <учреждения>.
С 2021 года у него несколько хронических заболеваний, которые, вероятно, и стали причиной этого», — пишет Жоржолиани.
