Нанука Жоржолиани: Саакашвили потерял сознание в тюрьме, ему была оказана помощь


30.03.2026   19:14


Нанука Жоржолиани, грузинская журналистка и активистка, сообщила в соцсети, что 29 марта третий президент Грузии Михаил Саакашвили потерял сознание в своей камере в тюрьме и ему потребовалась реанимационная помощь.

«Вчера (29 марта — ред.) Миша потерял сознание в своей камере, при падении получил травмы головы и конечностей, ему потребовалась реанимационная помощь.

Из Тбилиси были немедленно вызваны врачи пенитенциарного <учреждения>.

С 2021 года у него несколько хронических заболеваний, которые, вероятно, и стали причиной этого», — пишет Жоржолиани.


Источник: СОВА
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
