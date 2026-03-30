Нанука Жоржолиани: Саакашвили потерял сознание в тюрьме, ему была оказана помощь

30.03.2026 19:14





Нанука Жоржолиани, грузинская журналистка и активистка, сообщила в соцсети, что 29 марта третий президент Грузии Михаил Саакашвили потерял сознание в своей камере в тюрьме и ему потребовалась реанимационная помощь.



«Вчера (29 марта — ред.) Миша потерял сознание в своей камере, при падении получил травмы головы и конечностей, ему потребовалась реанимационная помощь.



Из Тбилиси были немедленно вызваны врачи пенитенциарного <учреждения>.



С 2021 года у него несколько хронических заболеваний, которые, вероятно, и стали причиной этого», — пишет Жоржолиани.



Источник: СОВА

