Французскому фотографу аннулировали грузинский вид на жительство по «политическим» причинам

30.03.2026 19:40





Грузинские власти аннулировали краткосрочный вид на жительство французского фотографа Фрэнсиса Николя Примерски. Фотограф, проживший в Грузии несколько лет, публично критиковал правящую партию «Грузинская мечта» и освещал антиправительственные протесты.



Согласно документу, опубликованному Примерски в Facebook, его вид на жительство был продлен Агентством развития государственных услуг Министерства юстиции 9 марта 2026 года сроком на год.



Но вскоре после этого, 25 марта, ведомство фактически отменило первоначальное решение и прекратило действие разрешения фотографа на проживание.



Одним из оснований для аннулирования, указанных в документе, является положение закона «Об иностранцах и лицах без гражданства», согласно которому право на пребывание в стране может быть прекращено, если человек осуществляет деятельность, «представляющую угрозу государственной безопасности Грузии».



При этом ведомство не предоставило объяснений, какую именно угрозу Примерски представлял для Грузии.



В публикациях, сделанных после принятия решения, Примерски рассказал о своих тесных связях с Грузией, отметив, что долгое время создавал материалы о ее культуре, фольклоре, традициях и современной реальности, а затем переключился на освещение протестных движений на фоне изменений в политической ситуации.



Фотограф неоднократно критиковал политику правящей партии «Грузинская мечта» в социальных сетях.





«Это внезапное изменение — не административная ошибка; это политическое решение», — отметил он, оценивая решение об аннулировании, добавив, что оно было принято «без каких-либо объяснений».



Фотограф также подчеркнул, что «из уважения к этой стране и к людям, которые поддерживали меня здесь, я начну юридическую борьбу».



«Я доведу это дело до конца, если потребуется, даже до [ЕСПЧ в] Страсбурге», — сказал он.



OC Media обратилась в Министерство юстиции за дополнительной информацией по делу Примерски.



С 2024 года грузинские власти все чаще обвиняют в том, что они не допускают западных журналистов и других общественных деятелей в страну. Это происходит на фоне государственного давления на СМИ, гражданское общество и оппозиционных политиков.



Среди известных общественности случаев — история литовской правозащитницы Регины Егоровой-Аскеровой, проживавшей в Грузии 15 лет. В марте 2025 года ей было отказано во въезде в страну.



В течение 2025 года нескольким журналистам и фотографам из Франции, Швейцарии и Нидерландов, а также румынскому комику Виктору Пэтрэшкану и бывшему американскому дипломату и консультанту гражданского общества Мэгги Осдоби Кац также было отказано во въезде в страну.



В большинстве случаев пограничные власти отказываются объяснять причины недопуска иностранных журналистов и общественных деятелей, ограничиваясь выдачей документа, в котором указано, что въезд запрещен по «иным основаниям, предусмотренным законодательством Грузии».



Источник: SOVA

