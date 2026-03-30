Пенитенциарная служба: Вчера Саакашвили почувствовал себя плохо и ему оказали первую помощь на месте

30.03.2026 19:41





В Специальной пенитенциарной службе Грузии заявили, что Михаил Саакашвили вчера почувствовал себя плохо, и ему на месте была оказана первая медицинская помощь врачами учреждения.



Сегодня в социальной сети Нанука Жоржолиани распространила информацию о том, что Саакашвили потерял сознание в камере и при падении получил травмы головы и конечностей.



По заявлению пенитенциарной службы, Саакашвили также сделали рентген, и никаких повреждений у него не выявлено.





