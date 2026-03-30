США продлили санкции против Бидзины Иванишвили

30.03.2026





Президент США Дональд Трамп продлил санкции против России, введенные администрацией предыдущего президента Джо Байдена. Под эти санкции попал также негласный правитель Грузии, основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.



Что такое Исполнительный указ №14024



Исполнительный указ №14024 — это основной правовой документ, на основании которого США ввели самые жесткие экономические санкции против России. Речь идет об указе, принятом 15 апреля 2021 года, который администрация Джо Байдена обнародовала с целью реагирования на угрозы, исходящие от России.



Данный указ касался действий России, которые представляют значительную важность для национальной безопасности США.



Именно на основании указа №14024 27 декабря 2024 года финансовые санкции были введены также против Бидзины Иванишвили. Уведомление президента Соединенных Штатов вместе с соответствующим докладом было направлено в Комитет по банковским, жилищным и городским делам.



Что говорит Трамп в послании Конгрессу

В официальном послании Дональда Трампа Конгрессу говорится:



«Определенные вредоносные внешние действия правительства Российской Федерации — в частности: попытки подорвать проведение свободных и справедливых демократических выборов и демократические институты в Соединенных Штатах, у их союзников и партнеров; участие и содействие кибердеятельности против Соединенных Штатов, их союзников и партнеров; поощрение и использование транснациональной коррупции для влияния на правительства иностранных государств; осуществление экстерриториальной деятельности, направленной против диссидентов или журналистов; подрыв безопасности в странах и регионах, имеющих важное значение для национальной безопасности Соединенных Штатов; а также нарушение общепризнанных принципов международного права, включая уважение территориальной целостности государств, — по-прежнему представляют собой неординарную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов.



Соответственно, я определил, что необходимо продлить режим чрезвычайного положения в стране, объявленный Исполнительным указом №14024 в связи с определенными вредоносными внешними действиями правительства Российской Федерации».





Что подразумевают санкции, наложенные на Бидзину Иванишвили:



1. Замораживание имущества (блокировка активов)

Имущество и имущественные интересы подсанкционного лица в юрисдикции США полностью замораживаются.

Передача имущества другим физическим или юридическим лицам, вывоз из США, распоряжение им, доступ или другие финансовые операции — запрещены и невозможны.

Для лиц, внесенных в Список специально назначенных граждан и заблокированных лиц (SDN), режим санкций является самым жестким. Неизбежными последствиями для подсанкционного лица являются:



2. Запрет на транзакции

Гражданам и компаниям США запрещено проводить транзакции с подсанкционными лицами или предоставлять им услуги.



3. Риск вторичных санкций за финансовые отношения с подсанкционным лицом:



Иностранные компании, которые будут сотрудничать с субъектами из списка SDN, рискуют сами попасть под вторичные санкции и потерять возможность вести деятельность в США.



4. Финансовая изоляция

Подсанкционное лицо может потерять доступ к финансовым институтам США и финансовой системе, основанной на долларе.

Помимо банков США, иностранные банки (в том числе грузинские банки), которые будут проводить значимые транзакции для подсанкционного лица, потеряют доступ к услугам американских банков-корреспондентов (тем самым они практически изолируются от международной финансовой системы).



5. Визовые и тревел-ограничения

Подсанкционному лицу, как правило, запрещается въезд в США. Подобные ограничения могут быть введены также странами-союзниками США, которые применяют сопутствующие санкции.



6. Репутационный ущерб

Репутация подсанкционного лица страдает настолько сильно, что ведение с ним деловых отношений становится серьезным репутационным риском в международном масштабе, включая Европу и все юрисдикции, поддерживающие санкции США.





