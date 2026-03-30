Марко Рубио провел переговоры с главой правительства «Грузинской мечты»

30.03.2026 20:40





Госсекретарь США Марко Рубио провел переговоры с главой правительства «Грузинской мечты». В частности, заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Томми Пиготт заявил:



«Сегодня госсекретарь Марко Рубио провел переговоры с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе. Они обсудили области взаимных интересов, включая безопасность на Кавказе и в Черноморском регионе».



Госдепартамент предоставил Радио Свобода краткое изложение разговора.



По состоянию на [20:30] администрация правительства Грузии пока не предоставила никакой информации.



Грузинско-американские отношения



В ноябре 2024 года США приостановили многолетнее стратегическое партнерство с Грузией.



Госдепартамент объявил о решении приостановить стратегическое партнерство 30 ноября 2024 года, после того как двумя днями ранее правительство «Грузинской мечты» решило не включать вопрос об открытии переговоров о вступлении в Европейский союз в повестку дня до конца 2028 года, и в связи с этим начало применять силу против участников протестов, начавшихся в стране.



Правительство «Грузинской мечты» надеялось, что президент Трамп изменит политику администрации Байдена, но санкции, введенные США, не были сняты. Недавно представители правительства провели встречи в США.



26 марта Ираклий Кобахидзе заявил, что правительство сохраняет оптимизм в отношении восстановления стратегического партнерства с США.



«Единственным конкретным критерием для нас, который станет доказательством того, что мы движемся к новому этапу наших отношений, является возобновление стратегического партнерства, это единственный критерий, который мы можем принять во внимание…



Это должно быть стратегическое партнерство с реальными ощутимыми результатами, мы полностью сосредоточены на этом и говорим об этом открыто, публично и за закрытыми дверями с нашими американскими партнерами… Мы надеемся, что это произойдет. Мы сделаем для этого все», — сказал Ираклий Кобахидзе.





