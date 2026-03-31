В I квартале «Грузинская мечта» получила пожертвований в размере 980 000 лари

31.03.2026 11:07





Согласно данным за первый квартал 2026 года, больше всего пожертвований получила «Грузинская мечта», за ней следуют «Лело - Сильная Грузия» и «Площадь Свободы».



Что касается «Единого национального движения», то, как указано в информации, опубликованной на сайте Службы государственного аудита, за этот период партия не получила пожертвований.



В частности, по официальным данным, «Грузинская мечта» получила в текущем году пожертвования в размере 980 тысяч лари. У правящей партии в период с 15 января по 27 февраля было 28 жертвователей. В их числе мэр Тбилиси Каха Каладзе. Он пожертвовал партии 12 тысяч лари.



Что касается пожертвований «Лело-Сильная Грузия», то, согласно официальным данным, за два месяца текущего года, с 8 января по 19 февраля, партия в виде пожертвований получила 146 тысяч лари. Среди жертвователей - лидеры «Лело-Сильная Грузия»: Мамука Хазарадзе, Бадри Джапаридзе, а также Мамука Кацитадзе и Манана Начкебия.



Согласно информации, опубликованной Службой аудита, в этом году пожертвования также получила и «Площадь Свободы». С 1 января по 16 февраля 2026 года у партии было 44 жертвователя, которые в общей сложности выделили 46 745 лари. Среди жертвователей - лидеры партии: Леван Цуцкиридзе, Бакур Квашилава и Симон Джанашия.



Что касается «Коалиции за перемены», с 14 января по 23 февраля 2026 года она получила в виде пожертвований 3460 лари. За этот период коалиция получала пожертвования 8 раз. Среди жертвователей - член коалиции Майя Копалеишвили. По официальным данным, «Гахария за Грузию» в этом году получила 2371 лари. Среди жертвователей партии депутат Тамар Хведелиани.





