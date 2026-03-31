Кобахидзе: 31 марта - выдающийся день в новейшей истории Грузии!


31.03.2026   11:15


31 марта - выдающийся день в новейшей истории Грузии! 31 марта 1991 года состоялся всеобщий референдум, на котором вся Грузия - включая население Абхазии и Самачабло - единодушно, чтобы услышал весь мир, проголосовала за суверенное будущее Грузии, - отметил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

По оценке Ираклия Кобахидзе, референдум 31 марта создал непоколебимую правовую основу, на которой зиждется современное грузинское государство.

«Наш долг - беречь это бесценное достижение, достойно защищать и укреплять государственность, которую утвердил референдум 1991 года», - заявил премьер-министр Грузии.


