Самадашвили: Делая исторический выбор, трудно было представить, что Грузия вновь будет стоять на грани существования

31.03.2026 11:22





Делая исторический выбор, трудно было представить, что пройдет 35 лет, а Грузия, опустошенная эмиграцией, вновь будет стоять на грани существования - У Грузии сегодня больше друзей в демократическом мире, чем на заре независимости, и это хорошо, но эту борьбу выиграть должны мы , - пишет в соцсети одна из лидеров «Лело - Сильная Грузия» Саломе Самадашвили в связи с референдумом о восстановлении независимости Грузии, состоявшимся 31 марта 1991 года.



Как отмечает Самадашвили, после референдума 31 марта «мы выбирали много «за»».



«Делая этот исторический выбор, трудно было представить, что 35 лет спустя грузинское государство, опустошенное эмиграцией, вновь будет стоять на грани существования.



С того дня мы выбрали множество «да»: «да - демократии», «да - правам человека», «да - вступлению Грузии в Евросоюз»…



И вот, у нашей страны отнимают выбор миллионов граждан, нескольких поколений.



Ничей звонок, ничей визит, ничье вмешательство и политическая оценка не главное. Главное - это ты, гражданин, который является и наследником выбора, сделанного на этих бюллетенях, и защитником, и тем, кто будет оплакивать, если этот выбор отнимут.



Сегодня у Грузии больше поддерживающих друзей в демократическом мире, чем на заре независимости… Это хорошо, но эта борьба наша, мы должны её выиграть», - написала Самадашвили.





