Махашвили: Надеемся на более конкретные политические шаги со стороны США

31.03.2026 15:32





Депутат «Грузинской мечты», председатель парламентского комитета по евроинтеграции Леван Махашвили прокомментировал телефонную беседу премьера Грузии Ираклия Кобахидзе и госсекретаря США Марко Рубио.



Он отметил, что это был важный звонок с содержательной точки зрения, а с другой стороны, в «Мечте» ожидают большего в контексте взаимоотношений с Вашингтоном.



«Это был действительно важный звонок. В первую очередь — исходя из содержания был осуществлен очень интересный, содержательный звонок и беседа. С другой стороны, в части перезагрузки двусторонних отношений это также был важный этап.



Но, с другой стороны, общество также хорошо понимает, что мы ожидаем большего, ожидаем более своевременного возобновления отношений. Мы надеемся, что этим звонком США ускорят свои планы в будущем по части перезагрузки отношений с Грузией и надеемся, что в ближайшем будущем нам удастся сделать более конкретные, политические шаги», — отметил депутат.



Напомним, 30 марта Госдеп США опубликовал заявление, в котором говорится о состоявшемся между премьером Грузии и госсекретарем США телефонном разговоре, в ходе которого стороны обсудили области, представляющие взаимный интерес.



Позже премьер Ираклий Кобахидзе сообщил, что с Марком Рубио была «подчеркнута важность обновления нашего партнерства».



Это — первая полноценная коммуникация главы правительства Грузии с высокопоставленным чиновником Госдепа США после затянувшейся паузы в грузино-американских отношениях, в чем «Грузинская мечта» винит прежнюю администрацию при президенте Джо Байдене, говоря о влиянии Deep State.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





