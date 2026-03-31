Грузия принимает участие в 50-й пленарной сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы
31.03.2026 15:33
В Страсбурге открылась 50-я пленарная сессия Конгресса местных и региональных властей Совета Европы. В сессии участвуют председатель Тбилисского сакребуло Зураб Абашидзе и председатель Комиссии по юридическим вопросам и защите прав человека сакребуло, заместитель главы делегации Нино Вардосанидзе.
На 50-й пленарной сессии Конгресса, которая открылась 31 марта и продлится до 2 апреля, будет заслушан доклад Стюарта Диксона по результатам миссии по установлению фактов, проведённой в Грузии 24–25 сентября 2025 года. Доклад включает тексты рекомендаций и резолюций, по которым пройдут дебаты и голосование.
Кроме того, на сессии будут обсуждаться агрессивная война Российской Федерации против Украины, а также различные вопросы, имеющие значение для региона. На пленарной сессии также пройдут выборы нового президента Конгресса, президентов и вице-президентов палат местных и региональных властей.
В работе 50-й пленарной сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы участвуют мэры муниципалитетов Ахалцихе и Поти: Варлам Циклаури и Бека Вачарадзе; член Высшего совета Автономной Республики Аджария Гоги Путкарадзе; а также члены сакребуло Гардабани, Зугдиди и Кутаиси: Тамар Хачидзе, Бела Мосия и Текла Мебуришвили.
