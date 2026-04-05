Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

«Оппозиционный альянс»: Шаг режима – это личная месть, из-за критического отношения Садыгова к Иванишвили


05.04.2026   12:56


«Оппозиционный альянс» распространяет заявление в связи с выдворением азербайджанского журналиста Афгана Садыгова из Грузии в страну происхождения.

Согласно заявлению, выдворением Садыгова, «режим Бидзины Иванишвили нарушил решение Европейского суда по правам человека, которым была запрещена его экстрадиция, поскольку суд счёл, что это создаёт угрозу его жизни.

«Шаг режима является актом личной мести из-за критического отношения Садыгова к Иванишвили. Альянс оппозиции выражает поддержку Афгану Садыгову и обращается к международному сообществу с призывом осуществлять мониторинг данного случая для защиты жизни и здоровья журналиста», - говорится в заявлении.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна