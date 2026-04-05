«Оппозиционный альянс»: Шаг режима – это личная месть, из-за критического отношения Садыгова к Иванишвили

05.04.2026 12:56





«Оппозиционный альянс» распространяет заявление в связи с выдворением азербайджанского журналиста Афгана Садыгова из Грузии в страну происхождения.



Согласно заявлению, выдворением Садыгова, «режим Бидзины Иванишвили нарушил решение Европейского суда по правам человека, которым была запрещена его экстрадиция, поскольку суд счёл, что это создаёт угрозу его жизни.



«Шаг режима является актом личной мести из-за критического отношения Садыгова к Иванишвили. Альянс оппозиции выражает поддержку Афгану Садыгову и обращается к международному сообществу с призывом осуществлять мониторинг данного случая для защиты жизни и здоровья журналиста», - говорится в заявлении.





