Зурабишвили: Выдворением Афгана Садыгова режим Иванишвили отвергает междунардное право и права человека

05.04.2026 16:42





По заявлению 5-го президента Грузии Саломе Зурабишвили, грубо нарушив решение Европейского суда по правам человека и выдворив Афгана Садыгова, «режим Иванишвили отвергает международное право и права человека».



«Международное сообщество должно внимательно следить за этим делом, поднять голос и действовать решительно», - пишет в социальной сети Зурабишвили.



Напомним, Министерство внутренних дел Грузии задержало азербайджанского журналиста Афгана Садыгова в административном порядке. По данным МВД, он был задержан за оскорбление сотрудника полиции в социальной сети. В качестве наказания ему назначены штраф в размере 2000 лари, выдворение из Грузии и запрет на въезд в страну сроком на 3 года.



По информации адвоката, Тбилисский городской суд принял решение о выдворении Афгана Садыгова в Азербайджан в 04:00 ночи.





