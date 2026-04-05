К Афгану Садыгову ворвались ночью, выбили двери, он был задержан в агрессивной форме - адвокат

05.04.2026 16:43





Адвокат Тамта Микеладзе пояснила, в каких обстоятельствах произошло задержание азербайджанского журналиста Афгана Садыгова.



Как заявила телеканалу «Палитраньюс» Тамта Микеладзе, ночью «в дом Садыгова ворвались», выбили двери, и он был задержан в агрессивной форме.



«В последние дни по делу Афгана Садыгова происходили неожиданные и тяжёлые события. 1 апреля Азербайджан направил письмо, уведомив власти Грузии, что уголовное преследование в отношении Садыгова прекращено и он отзывает запрос на экстрадицию.



2 апреля мы получили эту информацию. 3 апреля прокуратура Грузии подала ходатайство в суд о снятии с Садыгова залога и ограничений на выезд из страны.



Мы уже начали процесс по своевременному вывозу его из страны, но это требовало времени. Как вам известно, эти дни выпадали на субботу и воскресенье, а также на Пасху в Европе, поэтому организация процесса требовала больше времени.



Внезапно, в субботу ночью, в его дом ворвались, выбили двери и арестовали в агрессивной форме. Нам было непонятно, что происходит с ним. Позже мы узнали, что МВД Грузии обвиняло Садыгова в якобы оскорбительном посте в соцсети, который на самом деле был совершенно невинным. Там нет никакого оскорбления - скорее, поэтическое выражение иронии по поводу полицейских репрессий. Подозрительная мобилизация со стороны полиции указала на участие СГБ Грузии, намекая, что Садыгов представляет угрозу национальной безопасности. Вероятно, они хотели начать процесс депортации. Так и произошло: суд, полностью игнорируя решение Европейского суда, включая возможность добровольного выезда Садыгова, принял решение о его немедленной депортации в Азербайджан», - заявила адвокат.



По её словам, суд даже не ознакомился с тестом решения Европейского суда и не включил его в дело.



«Разъяснения МВД - ложь, беззаконие и интерпретация, полностью несоответствующая Европейской конвенции, будто запрос Азербайджана на экстрадицию аннулирует временную меру. Формально и процедурно это неверно. Суд должен вынести решение об отмене меры, которое МВД и грузинский суд не могут подтвердить. Мы видели, что Садыгову даже не предоставили право добровольного выезда из страны. У семьи есть политическое убежище, и он мог легко покинуть страну за несколько дней, но нам не дали ни одного дня на подготовку документов и писем в европейское государство, куда планировался его перевод», — отметила Микеладзе.



Она добавила, что будут использовать все юридические механизмы для восстановления справедливости.



«Сейчас главное - чтобы жизнь Садыгова в Азербайджане не находилась под угрозой. Мы при поддержке местного адвоката стараемся принять все необходимые меры для его безопасности», - заявила адвокат.





