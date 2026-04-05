Ильхам Алиев посетит Грузию завтра
05.04.2026 16:54
Президент Азербайджана Ильхам Алиев планирует посетить Грузию. Ожидается, что Алиев прибудет в Тбилиси завтра, 6 апреля. Информированный источник подтвердил эту информацию Радио Свобода.
В центре Тбилиси вывешены азербайджанские флаги, что указывает на присутствие высокопоставленного гостя.
Визиту Алиева предшествовала высылка в Азербайджан журналиста Афгана Садигова, которому предъявлено уголовное обвинение. Баку требует его экстрадиции с 2024 года.