Ильхам Алиев посетит Грузию завтра


05.04.2026   16:54


Президент Азербайджана Ильхам Алиев планирует посетить Грузию. Ожидается, что Алиев прибудет в Тбилиси завтра, 6 апреля. Информированный источник подтвердил эту информацию Радио Свобода.

В центре Тбилиси вывешены азербайджанские флаги, что указывает на присутствие высокопоставленного гостя.

Визиту Алиева предшествовала высылка в Азербайджан журналиста Афгана Садигова, которому предъявлено уголовное обвинение. Баку требует его экстрадиции с 2024 года.


