Ильхам Алиев посетит Грузию завтра

05.04.2026 16:54





Президент Азербайджана Ильхам Алиев планирует посетить Грузию. Ожидается, что Алиев прибудет в Тбилиси завтра, 6 апреля. Информированный источник подтвердил эту информацию Радио Свобода.



В центре Тбилиси вывешены азербайджанские флаги, что указывает на присутствие высокопоставленного гостя.



Визиту Алиева предшествовала высылка в Азербайджан журналиста Афгана Садигова, которому предъявлено уголовное обвинение. Баку требует его экстрадиции с 2024 года.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





