«Лело - Сильная Грузия» категорически осуждает факт незаконного ареста и выдворения из страны Афгана Садыгова

05.04.2026 17:49





Коалиция «Сильная Грузия — Лело» категорически осуждает факт незаконного ареста и выдворения из страны азербайджанского журналиста Афгана Садыгова и требует немедленного начала расследования произошедшего, чтобы к ответственности были привлечены все лица, причастные к противоправным действиям в отношении журналиста, - говорится в заявлении коалиции.



По их оценке, произошедшее представляет собой открытый демарш против европейского правового пространства, поскольку напрямую игнорирует решение Европейского суда по правам человека.



Как отмечается в заявлении, партия «Грузинская мечта» демонстрирует, что для неё права человека, свобода слова и международное право являются лишь декларацией, а не обязательством.



В коалиции подчёркивают, что дело Афгана Садыгова находилось под надзором Европейского суда по правам человека. Несмотря на это, власти «Грузинской мечты», как утверждается, сознательно и цинично проигнорировали международные обязательства и в закрытом режиме, ночью, в форсированном порядке провели судебный процесс, что, по их мнению, является очередным проявлением авторитаризма.



Когда ей выгодно, она говорит о суверенитете страны с высоких трибун, оправдывая недемократические шаги. В действительности же, когда это необходимо, полностью игнорирует демократические и национальные интересы Грузии.



Невыполнение решения Европейского суда - это сигнал не только гражданам Грузии, но и всему международному сообществу о том, что власти страны готовы нарушать закон, если это отвечает их политическим интересам.



Коалиция «Сильная Грузия - Лело» требует незамедлительно начать расследование произошедшего, чтобы к ответственности были привлечены все лица, участвовавшие в противоправных действиях в отношении азербайджанского журналиста», - отмечается в заявлении.





