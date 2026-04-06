Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Президент Азербайджана возложил венок к мемориалу героев, погибших за единство Грузии


06.04.2026   11:04


В рамках визита в Грузию президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев вместе с супругой возложил венок к мемориалу героев, погибших за единство Грузии.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Грузию сегодня.

В рамках государственного визита запланированы встречи президента Азербайджана с президентом Грузии Михаилом Кавелашвили и премьер-министром Ираклием Кобахидзе.

Кроме того, в ходе визита Ильхам Алиев почтит память национального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна