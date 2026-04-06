Президент Азербайджана возложил венок к мемориалу героев, погибших за единство Грузии

06.04.2026 11:04





В рамках визита в Грузию президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев вместе с супругой возложил венок к мемориалу героев, погибших за единство Грузии.



Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Грузию сегодня.



В рамках государственного визита запланированы встречи президента Азербайджана с президентом Грузии Михаилом Кавелашвили и премьер-министром Ираклием Кобахидзе.



Кроме того, в ходе визита Ильхам Алиев почтит память национального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.







