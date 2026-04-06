Во дворце Орбелиани состоялась официальная церемония встречи Ильхама Алиева

06.04.2026 12:14





Во дворце Орбелиани состоялась официальная церемония встречи президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. Во дворце Ильхама Алиева встретил Михаил Кавелашвили.



В рамках визита запланирована встреча Михаила Кавелашвили с Ильхамом Алиевым с глазу на глаз.



Также запланирована встреча президента Азербайджанской Республики с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе как с глазу на глаз, так и в расширенном формате, после чего лидеры сделают совместные заявления для СМИ.



В рамках государственного визита в Грузию президент Азербайджанской Республики возложит венок к Мемориалу Героев на площади Героев, а также почтит память национального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.





