Во дворце Орбелиани состоялась официальная церемония встречи Ильхама Алиева


06.04.2026   12:14


Во дворце Орбелиани состоялась официальная церемония встречи президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. Во дворце Ильхама Алиева встретил Михаил Кавелашвили.

В рамках визита запланирована встреча Михаила Кавелашвили с Ильхамом Алиевым с глазу на глаз.

Также запланирована встреча президента Азербайджанской Республики с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе как с глазу на глаз, так и в расширенном формате, после чего лидеры сделают совместные заявления для СМИ.

В рамках государственного визита в Грузию президент Азербайджанской Республики возложит венок к Мемориалу Героев на площади Героев, а также почтит память национального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.


