Во дворце Орбелиани состоялась официальная церемония встречи Ильхама Алиева
06.04.2026 12:14
Во дворце Орбелиани состоялась официальная церемония встречи президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. Во дворце Ильхама Алиева встретил Михаил Кавелашвили.
В рамках визита запланирована встреча Михаила Кавелашвили с Ильхамом Алиевым с глазу на глаз.
Также запланирована встреча президента Азербайджанской Республики с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе как с глазу на глаз, так и в расширенном формате, после чего лидеры сделают совместные заявления для СМИ.
В рамках государственного визита в Грузию президент Азербайджанской Республики возложит венок к Мемориалу Героев на площади Героев, а также почтит память национального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.
