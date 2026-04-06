Кавелашвили провел встречу один на один с Ильхамом Алиевым

06.04.2026 12:21





Президент Грузии Михаил Кавелашвили провёл встречу тет-а-тет с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.



По информации Администрации президента Грузии, на встрече обсудили высокий уровень стратегического партнёрства между двумя странами и успешное сотрудничество в различных сферах.



«Как отметил Михаил Кавелашвили в ходе встречи, сохранение высокого уровня прочного стратегического партнёрства между Грузией и Азербайджаном и его всестороннее развитие является приоритетом для Грузии. В ходе разговора было подчеркнуто, что на фоне текущих геополитических процессов, когда международный порядок фундаментально меняется, поддержание стабильности и мира в регионе приобретает всё большее значение. Президент Грузии поблагодарил президента Азербайджана за поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии. Также Михаил Кавелашвили выразил благодарность Ильхаму Алиеву за визит в посольство Грузии в Баку в связи с кончиной Его Святейшества, Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II, и за выражение искренних соболезнований. После завершения встречи президент Азербайджана Ильхам Алиев оставил запись в книге почётных гостей», — говорится в информации Администрации президента Грузии.



Встреча Михаила Кавелашвили и Ильхама Алиева состоялась в Президентском дворце Грузии.







