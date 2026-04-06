На судебном процессе Михаила Саакашвили показания даст Зураб Ногаидели

06.04.2026 13:25





В Тбилисском городском суде проходит судебный процесс бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и обвиняемых вместе с ним бывших высокопоставленных чиновников по делу о событиях 7 ноября. На заседании присутствует Михаил Саакашвили.



На сегодняшнем процессе будут изучены доказательства стороны государственного обвинения. В частности, показания в суде должен дать бывший премьер-министр Зураб Ногаидели.



Для справки, государственное обвинение вменяет Михаилу Саакашвили массовый разгон митингующих 7 ноября 2007 года, вторжение в телекомпанию «Имеди» и завладение принадлежащим Бадри Патаркацишвили имуществом преступным путем.



Обвинение бывшему президенту Грузии предъявлено по статье 333 УК Грузии, что подразумевает превышение служебных полномочий, повлекшее существенное нарушение прав физических или юридических лиц, законных интересов общества или государства, что предусматривает в качестве наказания лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.



По этому делу в качестве обвиняемых вместе с Саакашвили проходят Вано Мерабишвили, Зураб Адеишвили, Давид Кезерашвили и Гиги Угулава.





