Каладзе вручил свидетельства о праве на собственность еще 30 семьям

06.04.2026 13:38





Жилые площади по символической цене — за один лари — дополнительно узаконены ещё для 30 семей.



Жителям всех десяти районов Тбилиси свидетельства о праве на собственность вручили мэр столицы Каха Каладзе и руководитель Агентства по управлению имуществом Георгий Кобиашвили.



«Мы продолжаем программу узаконивания, которую начали в 2017 году. За эти годы мы помогли очень многим людям. Сегодня 30 семьям, проживающим в разных районах, переданы жилые площади в собственность. Очень рад за них и разделяю их радость. Желаю этим семьям всего наилучшего. Тем, кто сталкивается с аналогичной проблемой, следует обратиться в администрацию своего района. Наши сотрудники помогут и объяснят, какие документы необходимо собрать, чтобы начать процесс и узаконить жильё.



В целом, в рамках этой программы на сегодняшний день государственное имущество на сотни миллионов лари зарегистрировано и передано тем семьям, которые десятилетиями проживали в неузаконенных помещениях. Программа будет продолжаться до тех пор, пока все семьи не будут обеспечены жильём», — отметил Каха Каладзе.



На церемонии передачи свидетельств присутствовали главы всех десяти районов Тбилиси, мажоритарные депутаты сакребуло и делегаты парламента.



По инициативе мэра столицы процесс узаконивания жилых помещений для граждан продолжается. Гражданам, которые на протяжении многих лет сталкивались с проблемой оформления жилья, жилые площади передаются по символической цене.



В мэрию поступило около ста заявлений от желающих узаконить жильё, их рассмотрение и удовлетворение осуществляется поэтапно. В рамках программы на данном этапе удовлетворены потребности примерно 3150 семей.







