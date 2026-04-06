Каладзе: Мы приветствуем дружеские отношения и стратегическое партнерство с азербайджанским народом
06.04.2026 13:43
Президент Азербайджана Ильхам Алиев вместе с супругой возложил венок к памятнику бывшего президента республики Гейдара Алиева. В сквере имени Алиева его встретил мэр Тбилиси Каха Каладзе, который также почтил память национального лидера Азербайджана.
«Азербайджан — наш стратегический партнёр. Дружеские, доброжелательные отношения между двумя странами, которые существуют уже много лет, имеют большое значение. Визит президента Алиева в Грузию важен хотя бы с учётом того, насколько сложная ситуация в Ближнем Востоке, какие процессы происходят и с какими вызовами сталкивается весь мир.
Сохранение мира в регионе и в нашей стране принципиально важно. Конечно, мы приветствуем такие дружеские отношения и стратегическое партнёрство с Азербайджаном и азербайджанским народом», — заявил Каха Каладзе.
Президент Азербайджана находится в Грузии с государственным визитом. В рамках визита он также возложил венок к мемориалу героев, погибших за единство Грузии.
