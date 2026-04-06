Афган Садыгов задержан в Азербайджане


06.04.2026   14:22


Согласно полученной недавно информации, мой муж, Афган Садыгов задержан полицией, - об этом написала в соцсети жена азербайджанского журналиста Афгана Садыгова, Севинч Садигова.

По словам Садыговой, на данный момент ей неизвестно, куда увезли Афгана Садыгова.

«Его депортация из Грузии в Азербайджан вчера, по видимости, была осуществлена ​​по политически мотивированному приказу», - написала Садыгова.


