Афган Садыгов задержан в Азербайджане

06.04.2026 14:22





Согласно полученной недавно информации, мой муж, Афган Садыгов задержан полицией, - об этом написала в соцсети жена азербайджанского журналиста Афгана Садыгова, Севинч Садигова.



По словам Садыговой, на данный момент ей неизвестно, куда увезли Афгана Садыгова.



«Его депортация из Грузии в Азербайджан вчера, по видимости, была осуществлена ​​по политически мотивированному приказу», - написала Садыгова.





