Афган Садыгов задержан в Азербайджане
06.04.2026 14:22
Согласно полученной недавно информации, мой муж, Афган Садыгов задержан полицией, - об этом написала в соцсети жена азербайджанского журналиста Афгана Садыгова, Севинч Садигова.
По словам Садыговой, на данный момент ей неизвестно, куда увезли Афгана Садыгова.
«Его депортация из Грузии в Азербайджан вчера, по видимости, была осуществлена по политически мотивированному приказу», - написала Садыгова.
