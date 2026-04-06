Бидзина Иванишвили встретится с Ильхамом Алиевым

06.04.2026 14:51





Почетный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили встретится с находящимся с визитом в Грузии президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Информацию распространяют телеканалы «Имеди» и «Рустави 2».



По данным СМИ, Бидзина Иванишвили сегодня примет Ильхама Алиева в бизнес-центре. Конкретное время встречи неизвестно.



Для справки, президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня прибыл Грузию. Он уже встретился с Михаилом Кавелашвили и премьер-министром Ираклием Кобахидзе.





