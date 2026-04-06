|
Бидзина Иванишвили встретится с Ильхамом Алиевым
06.04.2026 14:51
Почетный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили встретится с находящимся с визитом в Грузии президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Информацию распространяют телеканалы «Имеди» и «Рустави 2».
По данным СМИ, Бидзина Иванишвили сегодня примет Ильхама Алиева в бизнес-центре. Конкретное время встречи неизвестно.
Для справки, президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня прибыл Грузию. Он уже встретился с Михаилом Кавелашвили и премьер-министром Ираклием Кобахидзе.