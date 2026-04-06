Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Бидзина Иванишвили встретится с Ильхамом Алиевым


06.04.2026   14:51


Почетный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили встретится с находящимся с визитом в Грузии президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Информацию распространяют телеканалы «Имеди» и «Рустави 2».

По данным СМИ, Бидзина Иванишвили сегодня примет Ильхама Алиева в бизнес-центре. Конкретное время встречи неизвестно.

Для справки, президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня прибыл Грузию. Он уже встретился с Михаилом Кавелашвили и премьер-министром Ираклием Кобахидзе.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна